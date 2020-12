Spectrum Markets rejoint l'Association Italienne des intermédiaires des marchés financiers (ASSOSIM)

Spectrum Markets rejoint l'Association Italienne des intermédiaires des marchés financiers (ASSOSIM)









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Spectrum Markets, la plateforme paneuropéenne de négociation de produits dérivés de bourse, annonce aujourd'hui son avoir été admise parmi les membres de ASSOSIM, l'Association italienne des intermédiaires des marchés financiers.

L'ASSOSIM est une association représentant les opérateurs du marché italiens des valeurs mobilières. Elle compte plus de 80 membres, dont des banques, des sociétés de courtage et des succursales italiennes d'intermédiaires financiers étrangers. Elle est également une source importante d'activités de recherche, d'assistance réglementaire et d'éducation financière. L'ASSOSIM est membre de l'ICSA - Conseil international des associations de valeurs mobilières.

Nicky Maan, PDG de Spectrum Markets, a déclaré : "En tant que nouveau membre de l'ASSOSIM, la possibilité de travailler en étroite collaboration avec d'autres acteurs du secteur est très précieuse pour nous. C'est une étape importante qui nous permettra de travailler aux côtés des principaux acteurs du marché italien pour développer et promouvoir activement l'innovation dans le secteur".

Gianluigi Gugliotta, Secrétaire général de l'ASSOSIM, indique : "Nous sommes honorés d'accueillir Spectrum Markets parmi nos membres. Nous sommes convaincus qu'il contribuera au dialogue entre les acteurs du marché. En tant que place de marché spécialiste des produits dérivés, sa vision nous est nécessaire".

Spectrum Markets est une place de marché paneuropéenne sur laquelle les investisseurs peuvent investir dans des produits structurés par l'intermédiaire de leurs courtiers. Depuis son lancement, la négociation est disponible dans les pays suivants : Allemagne, France, Italie, Espagne, Suède, Norvège, Pays-Bas, Irlande et Belgique.