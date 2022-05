SPE Capital : accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Outsourcia

(Boursier.com) — SPE Capital, société de capital-investissement axée sur l'Afrique et le Moyen-Orient, annonce la signature d'un accord pour un investissement en capital d'environ 330 millions de dirhams (environ 33 millions de dollars) pour l'acquisition, au travers de son fonds SPE AIF I, d'une participation majoritaire dans le groupe Outsourcia, opérateur marocain leader de l'expérience client externalisée et des métiers de l'outsourcing.

Fondé en 2003, Outsourcia est aujourd'hui l'un des leaders marocains indépendants de la gestion de la relation client à distance, des métiers de back office (BPO) et du medical outsourcing (rédaction de comptes rendus médicaux), répondant aux besoins de clients internationaux de renom à travers une offre riche et innovante, multilingue et omnicanal. Au cours des dernières années, Outsourcia s'est imposé comme un acteur de référence sur son marché, bénéficiant d'une croissance organique continue et d'opérations de croissances externes réussies, aussi bien en France qu'en Afrique subsaharienne et australe. Le groupe figure désormais dans le Top 10 des outsourceurs à destination du marché français.

Dans le cadre de ce partenariat avec Outsourcia, SPE Capital prendra le relais d'AfricInvest, lequel aura accompagné le développement de la société depuis 2016 et contribué, tant sur le plan financier que stratégique, à la construction du groupe actuel, et accompagnera son dirigeant et fondateur, Monsieur Youssef Chraïbi, ainsi que l'ensemble de l'équipe de management du groupe dans l'accélération de sa croissance organique et externe, avec pour objectif l'amélioration continue de son offre et le renforcement de sa présence internationale.