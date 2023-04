Spayr lève 2,5 ME pour aider les salariés à faire face aux imprévus financiers

(Boursier.com) — Dans un contexte inflationniste et un marché de l'emploi en tension, l'entreprise à mission propose une solution de versement de salaire à la demande, permettant d'accéder en cours de mois à une fraction de sa rémunération déjà acquise, en deux clics, 24/7 et instantanément.

Avec cette première levée, Spayr compte soutenir la R&D, renforcer ses équipes, et se positionner comme le leader de l'accompagnement collaborateur vers l'autonomie budgétaire.

Ce tour de table est mené par le Blast.Club d'Anthony Bourbon, auquel participent FBA (Femmes Business Angels) et des business angels spécialistes de la fintech.