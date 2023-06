SoVillas lève 10 millions d'euros auprès de ClubFunding Group

(Boursier.com) — ClubFunding Group, groupe spécialisé dans les services financiers proposant des solutions de financement aux professionnels et d'investissement aux particuliers & acteurs institutionnels, annonce l'accompagnement de SoVillas, groupe spécialisé dans la location de maisons festives en France, dans la structuration financière et juridique d'un financement de 10 millions d'euros dont 3 millions en equity sont apportés par un family office.

Qu'il s'agisse d'émissions obligataires ou de conseil en financement, ClubFunding Group démontre une nouvelle fois sa capacité à répondre aux besoins les plus divers. Dans le même temps, l'institutionnalisation croissante de ClubFunding Group lui permet d'adresser des opportunités d'investissement crédibles à un large panel d'investisseurs professionnels (acteurs institutionnels, family offices, etc.).

Plusieurs emprunts obligataires auprès de la plateforme ClubFunding avaient déjà permis à SoVillas de lever plus de 7 millions d'euros depuis 2022. Un nouveau financement en equity de 3 millions d'euros apporté par un family office via le concours de ClubFunding Group lui permet d'atteindre ses objectifs.

David Peronnin, Président de ClubFunding Group, commente : "Nous accompagnons la croissance SoVillas depuis plus d'un an. Les besoins du groupe ont évolué et nous sommes très heureux de s'associer aux fondateurs Alexandre Martucci et Aurélien Boudier avec lesquels nous partageons la passion de l'entreprenariat et de l'immobilier".