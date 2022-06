Sopra Banking Platform en production au Crédit Mutuel du Sénégal

(Boursier.com) — Sopra Banking Software (SBS) et le Crédit Mutuel du Sénégal annoncent le déploiement réussi de Sopra Banking Platform for Financial Inclusion.

Le Crédit Mutuel du Sénégal est une Institution de Microfinance leader dans la zone UEMOA disposant d'un un réseau de plus de 250 points de vente et de 1.3 millions de sociétaires. Le CMS a choisi de déployer la solution Sopra Banking Platform Core Amplitude afin d'accélérer sa transformation digitale et de disposer ainsi d'un système bancaire robuste au service de ses clients. L'adoption d'un nouveau Core Banking System permet aux équipes du CMS de mener leurs activités de façon plus flexible, au plus près des besoins de leurs clients.

"Notre partenariat avec Sopra Banking Software est un levier clé pour accélérer l'inclusion financière et transformer l'expérience client", a commenté Amadou Jean-Jacques DIOP, Directeur Général du Crédit Mutuel du Sénégal.

"Nous sommes très heureux d'accompagner le CMS dans sa transformation digitale, le succès de cette mise en production marque une étape importante dans notre plan de développement et d'accompagnement de l'inclusion financière en Afrique", a ajouté Raouf MHENNI, Executive Vice-Président MEA de Sopra Banking Software.

"L'engagement de Sopra Banking Software au travers de ce partenariat, est d'accompagner le CMS sur le long terme et sur l'ensemble de ses enjeux de transformation métiers, et digitales, en apportant notre expérience" indique Auguste BERTRAND, Managing Director Western and Central Africa de Sopra Banking Software.

"La bascule vers Sopra Banking Platform Core Amplitude s'est déroulée mi-mai 2022, après un projet d'implémentation de 10 mois seulement, et ce partenariat ouvre de belles perspectives pour le futur" précise Elhadji Ousseynou NDIAYE, Directeur du Système d'Information du Crédit Mutuel du Sénégal