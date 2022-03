Solarisbank met en place une nouvelle organisation et étoffe son équipe de direction

(Boursier.com) — Solarisbank , première plateforme européenne de Banking-as-a-Service (BaaS), annonce la mise en place de sa nouvelle structure et la nouvelle organisation de son équipe de direction. À compter du 1er avril, le groupe passera d'une structure matricielle basée sur des unités commerciales dédiées à une organisation commerciale orientée marchés et soutenue par une plateforme centrale de produits et de technologies. Ce faisant, Solarisbank compte poursuivre son développement sur les différents marchés locaux tout en gérant une plateforme paneuropéenne holistique.

"Grâce à cette nouvelle organisation, nous posons les bases de notre nouvelle phase de croissance. Un accès direct aux marchés locaux et l'adaptation rapide des produits sont déterminants pour assurer le succès de notre expansion à l'international. Dans le même temps, notre plateforme de production centralisée nous permet d'établir des processus efficaces et hautement évolutifs. Grâce à notre nouvelle structure organisationnelle, nous avons trouvé le moyen de rester agile tout en poursuivant notre développement aux côtés de nos partenaires innovants et en participant à celui de l'industrie financière du futur", déclare le Dr Roland Folz, CEO group chez Solarisbank.

Dans le cadre de cette réorganisation, Solarisbank annonce l'arrivée de nouveaux profils au sein de son équipe de direction. Depuis le 1er mars 2022, Chloé Mayenobe occupe le poste de Chief Growth Officer et régit l'organisation commerciale aux côté de Jörg Diewald (Chief Commercial Officer), Timo Weber (Deputy-CCO), Krishna Chandran (Managing Director Partnerships).