Solarisbank lance son réseau pour lutter contre les inégalités de genre dans le secteur de la fintech

(Boursier.com) — Solarisbank , plateforme leader de Banking-as-a-Service en Europe, a annoncé le lancement officiel de son réseau "Futura" ayant pour objectif de combler l'écart entre les genres dans le secteur de la fintech. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la démarche NPB (Nature, People, Business) de Solarisbank. Conformément à la vision d'inclusion de "Futura" qui souhaite que des femmes puissantes puissent façonner l'avenir de la fintech, le réseau a pour objectif d'être représenté par Solarisbank, composée d'au moins 30% de femmes, à tous les postes d'ici 2024.

"Chez Solarisbank, nous avons décidé de prendre délibérément position pour améliorer l'équité au sein de notre industrie. Nous avons lancé "Futura" afin de rendre le secteur de la fintech plus inclusif pour tout le monde - femmes, hommes, et personnes non-binaires. C'est encourageant de voir beaucoup de soutien pour cette initiative, et la réaction du marché suite à nos premières opérations a confirmé la nécessité d'un tel réseau. Avec Futura, nous nous efforçons de faire de Solarisbank la fintech la plus attractive de toute l'Europe pour les femmes qui souhaitent y travailler", déclare Alex Gessner, VP de l'intégration et de l'accueil à l'initiative de Futura.

Après la création de "Futura" au début de l'année 2022, le réseau a été très actif en coulisses, et a lancé plusieurs projets notamment l'organisation d'événements - de panels de discussions à des événements de formation, en passant par les journées d'autonomisation - où des femmes qui envisagent une carrière dans le secteur de la fintech peuvent écouter, apprendre et se créer un réseau avec d'autres qui y travaillent déjà.

Naturellement, le réseau fonctionne aussi en interne. Une des mesures principales est de rendre le processus de recrutement chez Solarisbank plus inclusif afin d'atteindre un quota minimum de candidatures féminines. De plus, le réseau organise des ateliers pour sensibiliser les dirigeants à ces questions, ainsi que des programmes de formation pour les femmes, de même qu'un groupe d'accompagnement pour les hommes qui veulent soutenir le programme.

""Futura" fait également partie d'une vision plus large, appelée NPB. Ce cadre représente la manière dont la durabilité devrait guider nos actions - à savoir comment la nature est traitée, comment les employés sont traités, et comment les opérations commerciales sont réalisées. "Futura" est un élément clé de notre approche. À terme, la diversité et l'inclusion profiteront à chacun. Avec ce réseau, nous espérons le prouver au secteur de la fintech, et devenir un modèle à suivre", déclare Layla Qassim, Responsable de la stratégie et des relations avec les actionnaires chez Solarisbank AG.