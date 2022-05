Solarisbank choisit Snowflake pour alimenter sa stratégie de données Cloud

(Boursier.com) — Solarisbank , acteur leader du Banking-as-a-Service en Europe, a annoncé sa collaboration avec Snowflake, le spécialiste américain du Data Cloud. Ce rapprochement s'inscrit dans la stratégie de Solarisbank de montrer son expertise dans le domaine du Cloud.

Après avoir été la première banque allemande à migrer entièrement vers le Cloud, l'infrastructure technique de Solarisbank va devenir encore plus puissante, facilitant la visualisation et l'analyse de toutes les données entrantes existantes. L'entreprise est idéalement positionnée dans cette optique puisqu'elle est désormais en capacité de de faire évoluer le paysage des données en fonction de la croissance et d'éliminer la dette technique ainsi que les silos de données.