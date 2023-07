Solaris lève 38 millions d'euros

(Boursier.com) — Solaris SE, l'une des principales plateformes européennes de finance embarquée, annonce avoir levé 38 millions d'euros au cours d'une série F menée auprès de ses investisseurs historiques. Solaris utilisera ces fonds principalement pour renforcer sa gouvernance et sa conformité mais aussi pour poser les bases de sa prochaine phase de croissance.

"Nous avons intensément travaillé pour atteindre nos objectifs prioritaires au cours des derniers mois. Nous avons investi pour améliorer la résilience de notre plateforme, nous atteignons régulièrement nos objectifs mensuels et nous avons maintenant sécurisé une augmentation de capital comme prévu. L'engagement fort de nos actionnaires témoigne de notre stratégie et du dévouement de nos employés" a déclaré Carsten Höltkemeyer, CEO de Solaris.

L'année 2022 a mis Solaris à l'épreuve... L'entreprise a clôturé l'exercice avec un chiffre d'affaires net de 130 millions d'euros, soit une croissance de 30% par rapport à l'année précédente. Solaris a cependant accusé d'une perte de 56 millions d'euros. L'année dernière, l'équipe de direction avait déjà pris des mesures pour faire face à l'évolution des conditions du marché. Les résultats semestriels de 2023 confirment la trajectoire et montrent que le modèle d'entreprise évolutif de l'entreprise peut déjà être rentable.

"Malgré les progrès réalisés, nous n'en sommes qu'aux prémices de la mise en oeuvre de notre stratégie. Notre prochaine étape sera l'intégration de Contis afin d'exploiter tout le potentiel de notre technologie et de notre plateforme de produits. Cela s'accompagnera d'une nouvelle réduction du degré de complexité et d'un focus sur nos produits de base. Solaris deviendra une entreprise efficace, axée sur les performances, et rentable sur le long terme", poursuit M. Höltkemeyer.

Parallèlement, des changements sont intervenus au sein du Conseil d'Administration de Solaris. Chloé Mayenobe, Chief Operating Officer, a décidé de relever de nouveaux défis professionnels et quittera l'entreprise le 31 juillet. Elle ne sera pas remplacée.

"J'ai eu l'occasion unique de faire partie de l'aventure Solaris alors que l'entreprise souhaitait devenir la première plateforme européenne de finance embarquée. Je tiens à remercier tous les acteurs de Solaris pour l'énergie qu'ils m'ont partagée au cours de l'exercice de mes fonctions", commente MM. Mayenobe.

Solaris opère sur un vaste marché qui présente un taux de croissance annuel composé d'environ 25 % et un chiffre d'affaires en Europe pouvant atteindre 35 milliards d'euros d'ici 2027. Alors que l'adoption de la finance embarquée est de plus en plus importante, Solaris affirme sa position de leader dans l'espace fintech en s'appuyant sur des entreprises établies et de grands écosystèmes avec une offre de produits de premier ordre. Au cours des derniers mois, plusieurs marques internationales de renom ont fait confiance à la plateforme de Solaris, comme l'Automobile Club Allemand (ADAC), Paycell ou Jimdo.