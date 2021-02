Sogetrel : du mouvement

(Boursier.com) — Latour Capital, BPI France, BNP Paribas Développement et Paluel-Marmont Capital cèdent Sogetrel au Management accompagné par un consortium d'investisseurs mené par Andera Partners. Créé en 1985, le groupe Sogetrel est l'un des trois principaux intégrateurs français de réseaux et systèmes de communication. Il conçoit, déploie et maintient les infrastructures réseaux et les solutions digitales d'aujourd'hui et de demain pour construire l'instantanéité des échanges entre les individus, les collectivités, les objets...

Outre son leadership dans l'installation de la fibre optique à très haut débit en France, Sogetrel est également actif dans la sureté électronique sur IP et dans les solutions innovantes pour construire les "smart cities" de demain.

Présent au capital de Sogetrel depuis 2018, Latour Capital, accompagné de BPI France, de BNP Paribas Développement et de Paluel-Marmont Capital a soutenu le groupe dans sa stratégie de développement, notamment dans l'intensification de la relation avec les opérateurs télécom et les collectivités locales, ainsi que pour la réalisation d'acquisitions (Infratel, Sécurité Consultants, Suretis et Sysca).

La croissance de Sogetrel, qui est passé de 380 ME de CA en 2017 à plus de 700 ME en 2020 et emploie désormais près de 5.000 personnes, a ammené le groupe à recomposer son capital pour entamer une nouvelle phase de son développement. Xavier Vignon, qui dirige le groupe depuis 2010, et ses équipes en prennent le contrôle aux côtés d'Andera Partners accompagné de Luxempart, CAPZA, BNP Paribas Développement et IDIA Capital Investissement.

François Poupée, directeur général de Paluel-Marmont Capital a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir pu accompagner Sogetrel, une superbe ETI qui a su gérer une forte croissance dans un contexte difficile et qui dispose d'équipes de très grande qualité. Nous leur souhaitons le meilleur pour le développement futur. D'un point de vue financier, nous réalisons une très belle performance, la valeur de l'entreprise ayant quasiment doublé depuis notre entrée au capital".