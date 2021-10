SOGENIAL IMMOBILIER : la SCPI Coeur de Régions est référencée dans le contrat UNEP EVOLUTION

(Boursier.com) — SOGENIAL IMMOBILIER annonce que sa SCPI Coeur de Régions est référencée dans le contrat UNEP EVOLUTION. Ce contrat d'assurance-vie associatif à architecture ouverte, est géré par PREPAR-VIE, l'assureur vie de la Bred.

Créée fin 2018, la SCPI Coeur de Régions est une SCPI diversifiée de haut rendement. La stratégie déployée par cette dernière consiste à puiser le potentiel de rendement de nos régions dans les trois typologies principales de l'immobilier d'entreprise : bureaux, locaux d'activités et commerces.

Elle maintient, depuis sa création, un rendement stable au-delà de 6,20% ainsi qu'une politique dynamique de revalorisation du prix de la part de 1,60% par an. L'expertise de l'équipe de gestion et la stratégie d'investissement "tailor-made" permettent de maintenir ce cap. La capitalisation a franchi la barre des 50MEUR cet été et la dynamique vertueuse ne fait que s'amplifier notamment grâce à des partenaires comme l'UNEP.