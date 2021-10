Sogenial Immobilier acquiert un immeuble de bureaux à Saint-Herblain

(Boursier.com) — La SCPI Coeur de Régions, fonds géré par la société Sogenial Immobilier, acquiert auprès d'un privé un immeuble de bureaux d'une surface de 1.702 m(2), situé au coeur de la dynamique zone d'activités du Moulin Neuf à Saint-Herblain, zone regroupant 240 entreprises.

L'actif est loué à Lumiplan, siège historique de l'entreprise française de communication et d'information électronique qui compte en France 250 collaborateurs, 4.000 clients, et une présence dans plus de 20 pays.

L'immeuble, construit dans les années 2000, est composé de 1 275 m(2) de bureaux, de 427 m(2) d'atelier et d'une centaine de places de parking.