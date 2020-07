Sogenial Immobilier acquiert 1.500 m(2) d'activités commerciales à Charleville-Mézières

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SOGENIAL Immobilier acquiert, auprès de Bleecker, 1.500 m(2) d'activités commerciales à Charleville-Mézières dans les Ardennes pour la SCPI "Coeur de Régions". Ce bien est localisé 6 rue André Joseph, au sein de la ZAC La Croisette proche du centre commercial Carrefour La Croisette et du Parc Commercial Grand Parc récemment développé par le Groupe Frey.

Cet ensemble immobilier de 1.500 m(2) est loué à OREXAD, enseigne du groupe Rubix, un des leaders français de la distribution de fournitures techniques et d'équipements aux entreprises industrielles, avec 2.300 collaborateurs et plus de 200 agences en France depuis 30 ans.

Un bail de 9 ans dont 5 ans ferme a été signé par FULTON.

Bleecker, le vendeur, a été conseillé dans cette opération par l'étude notariale Attal & Associés, Vianney Laporte et Nexity Conseil et Transactions

Sogenial Immobilier a été conseillée quant à elle par l'étude notariale R&D, Olivier Duparc et Nexity Conseil et Transactions.