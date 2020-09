Sogenial : acquisition d'un portefeuille de deux actifs loués à SMAC développant

(Boursier.com) — SOGENIAL Immobilier acquiert pour le compte de sa SCPI Coeur de Régions, deux actifs mixtes Bureaux/Activités auprès de Colas.

Les deux ensembles immobiliers, récemment construits, en clé en main, par Colas pour le locataire SMAC, sont loués avec des baux commerciaux de 9 années dont 5 fermes.

Dans cette transaction SOGENIAL a été conseillé par Alexandre LEROY-PÉLISSIER de l'Étude Notariale AFFIDAVIT et le vendeur, Colas, par l'Étude BAILLY CAURO.

SMAC est une entreprise spécialisée dans les travaux d'enveloppe du bâtiment : étanchéité des toitures terrasses, toitures photovoltaïques et végétalisées, façades architecturales, bardage, couverture, rénovation énergétique et entretien de l'enveloppe du bâtiment.

Aujourd'hui, l'entreprise compte 3.400 collaborateurs répartis dans 60 établissements en France et deux filiales à l'international.

Depuis 1981 Sogenial Immobilier propose aux investisseurs et aux épargnants ses services de conseil en investissement et de gestion de fonds immobiliers. Fort de 40 ans d'expérience dans l'investissement et l'asset management immobilier, Sogenial Immobilier devient en 2012 une société de Gestion de portefeuille agréée par l'AMF spécialisée dans la Gestion de SCPI et d'OPCI