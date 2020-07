Sofinnova Partners annonce les deux premiers investissements de son fonds d'accélération medtech MD Start III

(Boursier.com) — Sofinnova Partners, un des leaders du capital-risque en Europe, spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, annonce le second investissement de MD Start III, un fonds d'accélération medtech qui travaille en collaboration avec des médecins et des entrepreneurs pour identifier et développer des dispositifs médicaux de rupture.

En mai 2019, le fonds a annoncé avoir levé 48 millions d'euros et à ce jour a réalisé deux investissements dans des projets en phase d'amorçage : MastOR et Gradient Denervation Technologies. MastOR, le plus récent des investissements, développe une plateforme robotisée visant à améliorer la sécurité, la précision et l'accès aux chirurgies laparoscopiques. La société a été créée en 2019 par un chirurgien de renommée mondiale et pionnier de la chirurgie minimalement invasive, le Professeur Brice Gayet de l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris, et un entrepreneur, Pierre Campredon.

"L'équipe de Sofinnova MD Start est reconnue pour sa démarche pragmatique et efficace de la création d'entreprises", déclare le Pr. Gayet. "Leur expertise stratégique et opérationnelle vient idéalement compléter le travail de recherche et de prototypage que nous avons conduit jusqu'à présent. Ensemble, nous avons les moyens d'accélerer le développement et réaliser le potentiel de cette technologie de rupture".

MD Start III a également investi dans Gradient Denervation Technologies en février dernier... La société développe un dispositif médical pour le traitement endovasculaire de l'hypertension pulmonaire, sur la base de travaux de recherche et de brevets issus de l'université de Stanford (Etats Unis). C'est un secteur important pour MD Start au regard de son intérêt pour la cardiologie interventionelle, spécialité médicale caractérisée par une communauté de praticiens particulièrement férue d'innovations...