Sofinnova Partners annonce avoir levé 5 M$ en financement d'amorçage pour Endoron

(Boursier.com) — Sofinnova Partners, un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, annonce aujourd'hui avoir levé 5 M$ en financement d'amorçage pour Endoron Medical ("Endoron"), dans le but d'accélérer le développement de son dispositif d'ancrage pour le traitement endovasculaire des anévrismes aortiques abdominaux (AAA). Il s'agit du troisième investissement du fonds d'accélération Sofinnova MD Start III.

Ce financement permettra à Endoron d'accélérer le développement et la validation de son dispositif endovasculaire. Il sera également utilisé pour dé-risquer la stratégie règlementaire en vue du premier essai clinique visant à établir la sécurité, la faisabilité, l'efficacité de la procédure Endoron.

En ligne avec le programme d'incubation unique du fonds Sofinnova MD Start III, Cécile Dupont, Senior Associate et directrice de programme chez Sofinnova Partners, épaulera l'équipe de direction d'Endoron pour accroître les capacités opérationnelles et stratégiques de l'entreprise dans le but d'accélérer le développement de sa technologie de rupture.