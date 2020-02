SOFIMAC Innovation et SOFIMAC Régions : la belle dynamique se poursuit sur l'année 2019

(Boursier.com) — SOFIMAC Investment Managers, acteur référent indépendant présent sur tous les segments du capital investissement qui regroupe les sociétés de gestion Sofimac Innovation et Sofimac Régions, annonce aujourd'hui le bilan de ses activités de l'année 2019. Ses différentes équipes ont déployé l'an dernier près de 50 millions d'euros dans plus de 96 PME en croissance. En complément, avec 23 cessions sur l'ensemble de l'année, le groupe a enregistré plus de 43 millions d'euros de produits, contre 20 millions d'euros un an plus tôt.

Pascal Voulton, Président de SOFIMAC IM, a déclaré : "Après une année 2018 symbolique, au cours de laquelle nous avons passé pour la première fois la barre des 50 millions d'euros investis, l'exercice 2019 est venu renforcer l'excellente dynamique de nos deux sociétés de gestion, SOFIMAC Innovation et SOFIMAC Régions".

SOFIMAC Innovation, société de gestion spécialisée dans le capital investissement des start-ups des secteurs du Numérique, des Sciences de la Vie, des Sciences de l'Ingénieur et des Écotechnologies, a procédé sur la période à 31 opérations d'investissements totalisant 11 millions d'euros.