Sofidy enrichit son offre de services avec la souscription programmée









(Boursier.com) — Pour permettre au plus grand nombre de se constituer le plus tôt possible, simplement et progressivement, un patrimoine immobilier et des revenus complémentaires potentiels, les conseillers en gestion de patrimoine partenaires de Sofidy peuvent désormais proposer à leurs clients la souscription programmée de parts de SCPI à capital variable.

"L'immobilier constitue le socle du patrimoine des Français. Actif réel, l'immobilier est également considéré comme une valeur refuge en période de crise ou d'instabilité économique et financière. Mais acquérir un bien résidentiel requiert une immobilisation financière importante" commente l'établissement.

L'acquisition de parts de SCPI, accessibles à l'unité dès quelques centaines d'euros, permet de se constituer de manière indirecte, progressivement et plus simplement, un patrimoine immobilier. Généralement positionnées sur l'immobilier d'entreprises (bureaux, commerce, logistique, résidences gérées, hôtellerie...) dont les cycles sont souvent décorrélés du résidentiel, et gérées par des professionnels, les SCPI donnent accès à un parc immobilier de qualité et très diversifié. Mutualisés, les risques sont alors réputés moindres que ceux d'un investissement en direct.

Selon sa capacité financière et ses objectifs patrimoniaux, un investisseur peut souscrire des parts de SCPI en direct, en unités de compte dans un contrat d'assurances, à crédit en ou encore sous forme de démembrement. Depuis avril 2021, les conseillers en gestion de patrimoine partenaires de Sofidy peuvent également proposer à leurs clients la souscription programmée. Destinée à la fois aux personnes physiques et morales, cette nouvelle offre s'applique aux SCPI à capital variable : IMMORENTE, EFIMMO et SOFIPIERRE.

Généralement proposé dans les contrats d'assurances vie, l'investissement programmé est également bien connu des investisseurs en actions et/ou en OPCVM... Appliquée aux parts de SCPI, la souscription programmée permet au plus grand nombre de se constituer simplement, régulièrement et progressivement un patrimoine immobilier. L'épargnant n'a pas à attendre d'avoir pu réunir un capital important de départ pour initier son investissement immobilier. Il définit également le montant et la périodicité des souscriptions en fonction de ses revenus et de sa capacité d'épargne, même modérés. Bien que le prix des parts de SCPI soit historiquement peu volatile, les souscriptions programmées permettent aussi de lisser les points d'entrée et de traverser plus sereinement les différents cycles immobiliers.

Dans la pratique, le client, accompagné de son conseiller en gestion de patrimoine partenaire de Sofidy, définit le nombre entier de parts qu'il souhaite acquérir et à quelle périodicité : mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Un minimum d'une part entière est requis par périodicité. Une fois le bulletin de souscription programmée rempli et signé, et ce sans période minimale d'engagement, le client est prélevé périodiquement de la somme fixée pour l'investir en parts de SCPI. Si le client souhaite mettre en place une souscription programmée sur plusieurs SCPI, il remplit un bulletin pour chaque véhicule.

L'associé reçoit tous les ans un échéancier des prélèvements. Si le prix de la part évolue, un nouvel échéancier lui est adressé. La valeur d'une part de SCPI à capital variable est directement liée à celle de son patrimoine immobilier. Celui-ci est estimé chaque année par un expert indépendant. Lorsque les valeurs d'expertise sont connues, la société de gestion de la SCPI à capital variable doit ramener le prix de la part à un montant compris, selon la réglementation, entre plus ou moins 10% de sa valeur réelle (valeur de reconstitution). Une augmentation du prix de la part traduit généralement la bonne gestion du parc immobilier de la SCPI.

"Simple et facilement accessible, la souscription programmée est également une solution très souple pour se constituer des revenus complémentaires potentiels, notamment pour préparer sa retraite. Selon l'évolution de sa situation professionnelle et personnelle, l'associé peut ajuster, par l'intermédiaire de son conseiller en gestion de patrimoine, le montant et la périodicité de ses souscriptions pour accroître, ou diminuer, son effort d'épargne, et ce à tout moment et sans frais. Il peut aussi mettre fin à son contrat dans les mêmes conditions" poursuit Sofidy.

"Quel que soit le montant et la périodicité de souscription, l'associé recevra des dividendes potentiels chaque trimestre, avec, chez Sofidy, un délai de jouissance parmi les plus faibles du marché. Dans le cadre de la souscription programmée, les dividendes ne sont pas réinvestis automatiquement. Néanmoins, l'associé peut décider de le faire. Pour cela, il aura intérêt à faire le point chaque année avec son conseiller afin d'évaluer les dividendes perçus et étudier comment les réinvestir.

Avec cette nouvelle offre de service, Sofidy souhaite donc toujours mieux accompagner ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine pour leur permettre de proposer à leurs clients la solution la mieux adaptée à leurs besoins et objectifs patrimoniaux pour investir dans la pierre-papier" conclut l'établissement.