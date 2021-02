Sodify : primé

Sodify : primé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SOFIDY , gestionnaire de fonds immobiliers depuis plus de 30 ans et 1er acteur indépendant des SCPI, vient de recevoir le 1er prix dans la catégorie "Pierre-Papier : gestionnaires de SCPI de rendement", à l'occasion de la 28ème édition du Palmarès des Fournisseurs de Gestion de Fortune.

Ce prix, dont l'attribution repose sur l'avis d'un panel élargi de 4.000 Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants vient récompenser le savoir-faire et la gestion d'excellence de SOFIDY en tant que gestionnaire de SCPI pour la 18ème année consécutive.

"La granularité exceptionnelle du patrimoine immobilier des SCPI gérées par SOFIDY, bâti pierre après pierre, et qui continue de traverser les cycles immobiliers depuis 1987, explique l'excellente résilience des revenus et la forte capacité distributive de nos SCPI dans la période que nous venons de traverser. Au titre de l'exercice 2020, nous sommes fiers de pouvoir annoncer un rendement de 4,42% pour la SCPI diversifiée IMMORENTE et de 4,80% pour la SCPI de bureaux EFIMMO 1", a déclaré Jean-Marc Peter, Directeur Général de SOFIDY. "Il faut ajouter que nos SCPI de rendement se distinguent par une véritable diversification en termes d'exposition locative avec plusieurs milliers de locataires, ce qui offre aux épargnants de nos SCPI en plus d'un rendement appréciable*, le confort d'une très grande mutualisation des risques locatifs notamment."