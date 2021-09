Sodify : nouvelle opportunité outre-Manche

(Boursier.com) — La société de gestion SOFIDY annonce l'acquisition d'un nouvel actif immobilier, l'immeuble Grafton House, au coeur de Londres. Cette acquisition a été réalisée conjointement pour le compte des épargnants des SCPI IMMORENTE et EFIMMO 1, augmentant la valeur globale du portefeuille britannique de SOFIDY à 155 ME. Elle confirme la stratégie d'acquisition paneuropéenne de la société de gestion qui compte poursuivre l'accélération de son développement en Europe en 2021, en s'appuyant sur le réseau d'implantation international de son actionnaire Tikehau Capital.

Grafton House, situé au 379/381 Euston Road, bénéficie d'un emplacement de premier plan dans le coeur de Londres, à la croisée des quartiers de Marylebone, Fitzrovia et de Regent's Park et surplombant le campus de British Land à Regent's Place. Métamorphosé ces dernières années, le lieu attire des entreprises emblématiques comme Facebook, Santander, Lendlease, Dentsu Aegis Network. Il est situé dans le périmètre du "Knowledge Quarter" devenu le pôle mondial de la recherche et des sciences de la vie avec un consortium de plus de 80 organisations universitaires, culturelles, de recherche, scientifiques et médiatiques.

Rénové en 2018, Grafton House s'étend sur une surface de 1.620 m(2), à double usage de bureaux et d'enseignement, répartie sur quatre étages et un sous-sol. L'immeuble dispose notamment de 56 places de stationnement de vélo et bénéficie de la proximité immédiate de la gare régionale d'Euston et des stations de métro de Great Portland Street et Regent's Park.