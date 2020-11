Sodify : Immorente confirme un taux de distribution minimum de 4,31% pour 2020

Sodify : Immorente confirme un taux de distribution minimum de 4,31% pour 2020









(Boursier.com) — IMMORENTE , la SCPI historique de SOFIDY confirme un taux de distribution (TDVM) minimum de 4,31% pour l'année 2020. Fort des bons résultats obtenus en matière de recouvrement des loyers, la SCPI annonce à ses épargnants un dividende annuel d'au moins 14,52 euros par part ayant pleine jouissance, et tient ainsi la promesse de l'immobilier de rendement...

"Avec plus de 170 collaborateurs, SOFIDY a choisi un modèle de gestion immobilière totalement intégré" commente l'établissement. "Nos équipes de gestionnaires sont au contact quotidien des locataires et étudient depuis mi-mars chaque situation au cas par cas. Cette organisation assure réactivité et agilité, notamment dans les périodes difficiles. Sur l'ensemble du patrimoine d'IMMORENTE, soit plus de 2 500 actifs locatifs, le taux de recouvrement des loyers du deuxième trimestre, c'est-à-dire au plus fort de la crise, est de 85% et il s'élève à 91% en cumulé depuis le début de l'exercice".

La capacité à saisir les opportunités d'investissements

Dans le contexte actuel, la SCPI a adopté une position très prudente en matière d'investissement, notamment en renégociant ou en abandonnant les opérations en cours au mois de mars dernier. Elle s'attache en outre à saisir les nouvelles opportunités d'investissements tout en restant disciplinée sur la qualité de l'emplacement des actifs, la solidité des locataires, et la recherche d'une très forte diversification de son patrimoine, à la fois sectorielle et géographique.

A ce titre, IMMORENTE a récemment investi dans un immeuble de bureaux à Amsterdam aux Pays-Bas pour 29 ME, générant un rendement immédiat de 6,1% et loué à ABN AMRO (participation de l'état néerlandais) avec un bail ferme de 7,5 ans... Plusieurs prises de participation dans des fonds spécialisés investis en logistique et en résidentiel européen ont également été réalisées pour un volume de 15 ME. La SCPI est par ailleurs engagée dans des acquisitions supplémentaires à hauteur de 93 ME, dont un immeuble de bureaux situé dans le coeur de Londres loué à un grand groupe de médias allemand avec un bail ferme de 11 ans et une Résidence Services Seniors gérée par un exploitant de premier plan avec un bail ferme de 12 ans.