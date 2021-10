Sodify : actif à Strasbourg

(Boursier.com) — Un fonds géré par SOFIDY vient d'acquérir auprès de La Française Real Estate Managers, agissant pour le compte de la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1, un ensemble immobilier de 4.755 m(2) de bureaux à Strasbourg. Livré en 2003 et loué à ITCE, cet immeuble de bureau (SXB2) est doté d'une architecture contemporaine comprenant deux corps de bâtiment reliés par un atrium. Il est situé à Schiltigheim (67) au coeur de l'Espace Européen de l'Entreprise, parc tertiaire majeur au nord de l'Eurométropole, à proximité des autoroutes et facilement accessible par les transports en commun.

Le vendeur et l'acquéreur étaient conseillés respectivement par Maître Stéphanie Berreby-Allal (14 pyramides Notaires) et Maître Charles Massuelle (Lacotte Massuelle et Associés Notaires). La transaction a été réalisée par le département Investissement Régions de BNP Paribas Real Estate, dans le cadre d'un mandat co-exclusif avec Lime Capital.