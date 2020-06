"Social Bonds" : la croissance 2020 contraste avec le reste de l'obligataire

(Boursier.com) — L'agence S&P estime que les obligations à caractère social devraient connaître la croissance la plus rapide du marché de la dette durable en 2020, après avoir représenté 5% des 400 milliards de dollars de dette durable émise en 2019 (CBI). "Une dynamique en fort contraste avec le reste du marché obligataire mondial, pour lequel nous prévoyons une baisse des volumes d'émission cette année (-9%)" expliquent les analystes qui précisent que "l'Europe continue de fournir la plus grosse partie des nouvelles émissions, mais sa part représente actuellement 40% du marché, contre 80% en 2016. La part des marchés émergents continue de se développer..."

S&P poursuit : "Les entreprises et les institutions financières seront plus actives sur ce segment, la pandémie accélérant l'intérêt des émetteurs privés pour ces considérations sociales.

En dépit de certains progrès, le suivi et le reporting en la matière pâtissent encore d'un manque de standardisation".