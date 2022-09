Soan lève 3,2 ME avec Seventure Partners et Allianz Trade pour alléger la charge de la gestion de trésorerie pour les TPE et PME

(Boursier.com) — SOAN lève 3,2 ME avec Seventure Partners et Allianz Trade pour alléger la charge de la gestion de trésorerie pour les TPE et PME. Ce tour de table va permettre à Soan d'accélérer son développement commercial sur un marché qui représente plus de 95% des entreprises françaises.

Fondée en 2018, Soan est une Fintech française qui veut soutenir le développement des TPE / PME grâce à une solution complète de gestion financière, pour une meilleure visibilité sur l'ensemble des flux financiers. La société annonce ce jour, une levée de fonds (série A) de 3,2 ME menée par Seventure Partners, aux côtés d'Allianz Trade et des investisseurs historiques (pool de business angels). Une partie du montant global est levé en dette, avec un apport de Bpifrance. Depuis sa création, Soan a levé au total 4,7 ME.

Répondre aux objectifs réglementaires tout en allégeant la charge mentale et administrative des dirigeants de TPE / PME

Entre 2024 et 2026, toutes les entreprises vont devoir se conformer à l'obligation de dématérialiser leur facturation. Avec une charge administrative qui représente près de la moitié de leur temps, les dirigeants de TPE/PME sont aujourd'hui en recherche de solutions pour simplifier leur quotidien et leur permettre de se consacrer au développement de leur entreprise. Soan a développé une solution SaaS, sur un business model d'abonnement, spécifiquement dédiée à la gestion financière et de trésorerie des TPE/PME (facturation, relances, paiements, recouvrements...), performante et facile à mettre en oeuvre.

Réduire les délais de paiement grâce à un outil simple et sans commission, l'ADN de Soan

Soan est aujourd'hui la seule solution qui offre aux TPE / PME une gestion complète, depuis le devis jusqu'à la pré-comptabilité en passant par le paiement pour les clients et les fournisseurs. Les divers observatoires publiés ces dernières années montrent que les TPE / PME peinent à faire respecter les délais de paiement de leurs factures. De fait, elles subissent des tensions sur leur trésorerie, mettant un grand nombre d'entre elles dans des situations critiques.

C'est donc dans un souci de fluidification des règlements que Soan a voulu permettre aux TPE / PME de payer et de se faire payer en un clic. Carte bancaire, paiement fractionné, virements instantanés, IBAN, prélèvements automatiques : tous les moyens de paiements sont disponibles nativement dans la solution. À cela, s'ajoute une offre de recouvrement, en partenariat avec Allianz Trade.