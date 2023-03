Smart Tribune lève 8 millions d'euros

(Boursier.com) — Pionnier dans l'univers du Selfcare depuis 2016, Smart Tribune s'impose aujourd'hui comme le leader français de ce marché. L'éditeur accompagne 150 marques de premier plan dans la personnalisation, ainsi que dans l'automatisation de l'expérience client et collaborateur, à travers des solutions digitales innovantes et boostées à l'IA.

Rentable et financée jusqu'à présent uniquement en fonds propres, Smart Tribune réalise aujourd'hui sa première levée de fonds d'un montant de 8 millions d'euros auprès, notamment, d'Elevation Capital Partners et La Poste Ventures opéré par XAnge. De quoi accélérer encore la diffusion de ses solutions, en France et à l'international, tout en continuant d'y intégrer de l'intelligence humaine et artificielle...