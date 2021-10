SLP Sélection & Opportunités atteint ses objectifs un an après son lancement

(Boursier.com) — La Société de Libre Partenariat (SLP) Sélection & Opportunités gérée par Turenne Groupe, un des leaders du capital-investissement depuis plus de 20 ans, a rempli ses objectifs de déploiement avec l'investissement dans 5 entreprises en croissance et une première cession. Un an après son lancement, Turenne Groupe confirme pour ce véhicule evergreen son objectif d'une taille cible d'au moins 200 ME d'ici 2025.

L'objectif de Sélection & Opportunités est de flécher l'épargne de la clientèle privée vers l'économie réelle en investissant dans des PME et ETI françaises en phase de croissance et présentant un potentiel de création de valeur à moyen-long terme. Avec plus de 30 ME d'encours sous gestion d'ici la fin 2021, la SLP Sélection & Opportunités se fixe un objectif de 60 ME à fin 2022.

Dédié à une clientèle privée, Sélection & Opportunités offre une solution de diversification patrimoniale innovante

Avec une équipe interne dédiée à la distribution, Turenne Groupe s'appuie sur un réseau de professionnels de la gestion de patrimoine. Ce véhicule offre un accès au capital-investissement dans un cadre innovant et un régime fiscal favorable d'exonération des plus-values, à l'impôt sur le revenu pour les particuliers, et à l'impôt sur les sociétés pour les sociétés holdings qui y sont soumises, à partir de la 5ème année suivant celle de leur souscription.

Après un an, ce véhicule a déjà permis d'accompagner 5 entreprises et prévoit d'investir plus de 20 ME dans les prochains mois.