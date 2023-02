Sline lève 6 millions d'euros pour accélérer sa croissance

(Boursier.com) — Sline annonce une levée de fonds de 6 millions d'euros pour accélérer sa croissance et ainsi s'installer comme leader sur le secteur de l'économie d'usage.

Dans un contexte économique tendu où l'inflation impacte le pouvoir d'achat des Français et où les consciences s'éveillent à l'impact environnemental, la location apparaît comme une véritable alternative à l'achat. C'est avec l'ambition de révolutionner la manière de consommer en France et en Europe que Sline, solution Saas 'BtoB' permettant aux retailers de proposer une offre locative à leurs consommateurs, a vu le jour.