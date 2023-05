SkyReal a bouclé une nouvelle levée de fonds de 2,5 millions d'euros

(Boursier.com) — SkyReal , start-up spécialisée dans l'utilisation des technologies 3D et VR pour la conception industrielle, annonce avoir bouclé une nouvelle levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Ce tour de table permet aux investisseurs historiques de renouveler leur confiance et à Sopra Steria, leader de la transformation digitale de rentrer au capital de la startup. Cette opération permettra à SkyReal de poursuivre sa croissance en triplant ses effectifs sur l'année à venir d'accélérer son développement à l'international et de diversifier les secteurs d'applications.

SkyReal se donne ainsi les moyens de ses ambitions : démocratiser les technologies 3D, issues du jeu vidéo et basés sur le moteur Unreal Engine 5 pour révolutionner la manière dont les industries transforment leurs méthodes de conception, de production et de formation.