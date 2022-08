SKEMA et le MIT Center for Transportation & Logistics forment les futurs leaders de la 'supply chain'

(Boursier.com) — SKEMA Business School développe depuis de nombreuses années un enseignement en supply chain & procurement très réputé au travers du programme MSc Global Supply Chain & Procurement. Aujourd'hui l'école va plus loin en se rapprochant d'une institution américaine et mondiale leader de la formation en Supply Chain : le Massachusets Institute of Technology, Center for Transportation & Logistics (MIT CTL).

Cet accord exclusif marque la première collaboration de formation entre MIT Center for Transportation & Logistics CTL et SKEMA Business School dans le cadre du programme Micromaster MITx créé et délivré par l'université américaine. Ce programme devient de facto un composant essentiel du programme MSc "Global Supply Chain & Procurement" de SKEMA.