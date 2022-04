SKEMA Business School : du nouveau

(Boursier.com) — AACSB International (Association to advance collegiate schools of business), l'organisation professionnelle qui accrédite les écoles de management partout dans le monde a sélectionné SKEMA Business School, avec son hackathon dédié à l'organisation inclusive, parmi les 24 écoles de commerce mondiales récompensées au titre du programme "2022 Innovations That Inspire".

L'initiative sélectionnée par l'AACSB est l'édition de septembre du Hackathon de SKEMA, un moment majeur qui marque la rentrée du Programme Grande Ecole. Il s'agissait pour 750 étudiants d'utiliser la plateforme d'intelligence collective Bluenove pour identifier les défis des organisations en matière de diversité et d'inclusion et de proposer des solutions concrètes pour les organisations inclusives du futur.