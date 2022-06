Skaleet annonce s'associer à PSP Lab

(Boursier.com) — Skaleet , fintech internationale proposant un Core Banking Platform de nouvelle génération, annonce aujourd'hui s'associer à PSP Lab, société européenne de conseil Fintech afin d'offrir à leurs clients mutuels une expertise réglementaire complète. Fort de ce nouveau partenariat, les clients de Skaleet peuvent désormais obtenir les agréments de monnaie électronique et de paiement nécessaire et rester en conformité avec leurs obligations pour se concentrer sur le développement de leur activité.

PSP Lab guide ses clients dans un paysage réglementaire en constante évolution, dans le processus d'octroi de licences réglementaires, et les soutient dans le développement de produits et de services fiables et conformes à la réglementation. Grâce au Core Banking Platform proposée par Skaleet, PSP Lab pourra répondre aux besoins exigeants de ses clients en fournissant une solution adaptée aux complexités réglementaires des activités de paiement en Europe et ce pour faciliter la distribution des services rapidement. Skaleet et PSP Lab jugent que leur association est créatrice de valeur pour leurs clients respectifs.

Le choix de Skaleet s'est porté sur un partenaire capable de maitriser le processus d'obtention des licences de paiement, qui connait bien l'écosystème Fintech et qui participe aux projets les plus prometteurs et innovants en Europe. Skaleet compte des clients nécessitant l'obtention d'une licence EME/EP ainsi que l'expertise d'une équipe ayant l'habitude de traiter les demandes auprès des régulateurs...