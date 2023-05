Sixième Son renforce la dimension premium de Carmignac

(Boursier.com) — Sixième Son a été choisie pour renforcer la plateforme de marque de Carmignac avec un son orchestral créé sur mesure... "La nouvelle identité sonore est une ode au talent et à l'esprit d'équipe qui ont fait le succès de Carmignac, et honore l'ADN artistique de la marque". La création musicale incarne le savoir-faire de l'entreprise, lui confère un supplément d'âme, tout en soulignant sa promesse de marque : "Investir dans votre intérêt".

Dans le prolongement du renouvellement de sa plateforme de marque, Carmignac, l'un des leaders européens de la gestion d'actifs, a souhaité se doter d'un son unique capable d'infuser sa culture d'entreprise, son savoir-faire "artisanal" et son exigence de qualité.

Studio mythique

L'équipe de Sixième Son, et notamment son orchestrateur Eric Caissy, a composé un morceau qui puise son inspiration dans la musique classique et contemporaine et dans le répertoire d'artistes de référence pour Edouard Carmignac, Président et fondateur de la marque, comme Philippe Glass et Steve Reich. Enregistrée dans le mythique studio Ferber à Paris, la création a réuni 20 musiciens et deux solistes dans un orchestre dirigé par Sofia Timofeeva.

"L'identité sonore est portée par la virtuosité des violons. Virevoltants, ils se mêlent aux doux sons des bois, à la profondeur des cuivres et à la guitare pour former un crescendo majestueux, puissant, sensible et précis. Une maîtrise qui fait écho à l'expertise de l'entreprise en matière de gestion de fonds, au dévouement et à la passion qui animent ses équipes. La musique véhicule sens de l'anticipation, émotion et détermination, celles qui guident le travail des gérants de fonds Carmignac au quotidien.

Plus qu'une identité sonore, c'est un geste musical qui s'inscrit dans l'histoire de la marque et la projette vers l'avenir".

Nouveaux codes

Avec une stratégie sonore déclinée à tous les points de contact - campagnes publicitaires, plateformes numériques, musique d'attente et événements - Carmignac se démarque en repensant les codes du secteur financier. Le son devient un levier d'émergence, de notoriété, et vient renforcer le positionnement de Carmignac : celui d'une marque qui accompagne ses clients dans leurs projets sur le long-terme, grâce à des investissement d'avenir.

Laurent Cochini, Directeur général, Sixième Son a commenté : "Avec cette identité sonore, Carmignac démontre sa capacité à préempter de nouveaux territoires et à être un pionnier dans le secteur financier. Ce morceau magistral est en phase avec l'ADN, la vision et la raison d'être de la marque. À l'image de Carmignac, Sixième Son a fait d'une somme de talents individuels un succès collectif. Le résultat a quelque chose de très spécial, de précis, de sensible, de sublime même... C'est un projet dont nous sommes particulièrement fiers."