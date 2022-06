Siteflow lève 10 millions d'euros

(Boursier.com) — L 'optimisation des opérations de terrain est un gisement de performance très important pour tous les acteurs des industries sensibles.

C'est pourquoi Siteflow, pionnier et acteur de référence dans la gestion des opérations de terrain, va continuer d'investir massivement dans sa solution logicielle grâce à une levée de fonds de 10 millions d'euros, en série A, menée par Bpifrance via son fonds Digital Venture. Le Fonds France Nucléaire et 360 Capital, investisseur historique de l'entreprise, complètent ce tour de table.