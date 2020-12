Sirsa ouvre son capital à CAPZA

(Boursier.com) — Sirsa , leader européen de la mesure ESG sur l'univers financier via sa plateforme SaaS Reporting 21, ouvre son capital à CAPZA, accompagné de RAISE Impact et d'Andera Partners. Cette opération marque la volonté commune des investisseurs et du management d'oeuvrer activement pour une finance plus durable.

Fondé en 2014 par Yannick Grandjean (Centrale Lyon, ISFA, ex-Eurazeo), rejoint en 2015 par Claire Naulleau-Sauvêtre (Polytechnique, Paris VII, ex-Eurofins), Sirsa est aujourd'hui l'un des leaders européens de la mesure de l'empreinte ESG et des impacts extra-financiers.

Sirsa accompagne les entreprises et les acteurs financiers dans la mesure de leurs impacts (positifs et négatifs) extra-financiers. Partant du présupposé simple que la mesure et son suivi engage l'action, Sirsa a développé la plateforme SaaS Reporting 21, qui se présente comme un outil technologique au service du changement. Celui-ci permet aux entreprises et institutions financières de collecter et d'analyser l'ensemble de leurs data liées à l'ESG, et de les intégrer dans la gestion globale de l'organisation et de sa chaîne de valeur. Elle permet également de répondre aux demandes des parties prenantes dans une logique de transparence et de conformité.

Agnostique et non prescriptrice, la plateforme Reporting 21, qui permet de traiter des dizaines de milliers d'indicateurs, s'adapte aux divers secteurs d'activité et à leurs méthodologies, y compris sur des sujets techniques. Elle est aujourd'hui déployée dans 120 pays et compte des milliers d'utilisateurs.

Associant son expertise en conseil à la puissance de sa plateforme digitale, Sirsa accompagne aujourd'hui une centaine de clients grands comptes et plusieurs milliers de PME dans l'identification et la mesure de leurs enjeux extra-financiers (RH, carbone, climat, impact, supply chain ...) et la mise en place de plans d'action.

La société a connu une croissance de 60% par an sur les trois dernières années, soutenue par l'accélération de la prise en compte des enjeux ESG dans les entreprises. Ce premier tour de table doit permettre d'accélérer le développement de la plateforme en France et à l'international, avec un renforcement des équipes commerciales, techniques et de consulting.