Siparex Midcap entre au capital de Syscom Prorep

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Siparex Midcap entre au capital du groupe Syscom Prorep, spécialiste de la promotion, distribution et intégration de solutions électroniques techniques, aux côtés des dirigeants fondateurs majoritaires, Régis du Manoir et Hervé Dunand-Sauthier.

Né du rachat de Syscom Electronique par Régis du Manoir et Hervé Dunand-Sauthier en 2013, le groupe francilien s'est rapidement affirmé comme un acteur de référence dans le métier de la distribution à valeur ajoutée de composants et de l'intégration de sous-ensembles électroniques. Le groupe sert plus de 700 clients qui conçoivent des équipements technologiques (télécom, bonnes interactives, nucléaire, défense, médical...), et s'appuie sur un portefeuille très étoffé de fournisseurs partenaires.

L'offre du Groupe s'articule autour de 5 familles de produits : les composants (capteurs, convertisseurs, circuits intégrés...), systèmes embarqués, solutions d'affichage, connectivité et alimentation (batteries, piles, modules...). Le Groupe Syscom-Prorep intervient en amont des projets R&D de ses clients et apporte un niveau élevé de conseil afin de sélectionner les solutions techniques les plus appropriées et éventuellement en réalisant l'intégration et le test sur-mesure de sous-ensembles. Cette dernière expertise a notamment été enrichie grâce à deux acquisitions conduites en 2019 et 2020 (6TA et BF Display) qui confèrent un potentiel important de synergies commerciales déjà concrétisées dans son carnet de commandes en forte progression.

Emmené par un duo de dirigeants fondateurs ambitieux et bien positionné sur les segments porteurs de l'électronique (avec un business model offrant une récurrence d'activité), le groupe affiche une croissance organique soutenue, combinée à une forte croissance externe. 6 acquisitions ont ainsi été menées par le groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 24 ME en 2020.

Avec l'appui de son nouvel actionnaire Siparex Midcap, le groupe Syscom Prorep et son équipe dirigeante souhaitent accélérer sa croissance tant en organique que par le biais d'acquisitions ciblées en France et sur des géographies stratégiques pour le groupe. Grâce au dispositif d'accompagnement de son Operating Team, Siparex pourra soutenir le groupe sur des axes de développement prioritaire, notamment dans le recrutement de managers clés, l'accélération de sa transformation digitale et son internationalisation.

Pour Augustin de Jerphanion, Directeur Associé Siparex Midcap, et Matthieu Adoir, Directeur : "Le groupe Syscom Prorep est animé par des dirigeants performants, qui ont su bâtir un acteur référent sur son segment de marché avec une vision stratégique claire et une parfaite maîtrise des fondamentaux opérationnels grâce à leur longue expérience du secteur. Nous avons été séduits par l'ambition du management et le potentiel de consolidation de la plateforme déjà constituée."