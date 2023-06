Siparex : Le premier fonds de TiLT Capital atteint son objectif de 250 ME

(Boursier.com) — Un an après son 1er closing à 145 ME, et bénéficiant du soutien d'investisseurs de référence tels que la Banque Européenne d'Investissement, le Fonds Européen d'Investissement et Bpifrance, Siparex Associés (sponsor des fonds du Groupe Siparex), des investisseurs institutionnels de premier plan (banques, assureurs), ainsi que des investisseurs privés, family offices et fonds de fonds, TiLT Capital Fund 1 atteint son objectif de collecte de 250 ME et poursuit sa levée de fonds pour viser 300 ME d'ici octobre 2023.

S'inscrivant dans l'une des tendances fondamentales de notre temps, la stratégie du fonds s'articule autour de deux axes principaux : l'efficacité énergétique ainsi que la flexibilité et l'intelligence des systèmes énergétiques. Labélisé "Tibi" et "France Investissement Assureurs", le fonds cible des PME françaises et européennes de croissance ayant un impact décisif sur la transition énergétique.

Au terme du premier closing, quatre investissements ont été réalisés :

-Dualsun, entreprise conceptrice et fabricante du premier panneau solaire hybride certifié au monde, contribue à la décarbonation de l'énergie dans les bâtiments grâce à ses panneaux solaires bas-carbone les plus performants du marché.

-Orcan, entreprise allemande au coeur de l'efficacité énergétique industrielle, développe, produit et commercialise des modules de conversion de chaleur en électricité, sans émission de gaz à effet de serre.

-Watt & Well, société spécialisée dans la fabrication d'équipements d'électronique de puissance de pointe notamment pour la mobilité électrique, l'énergie et l'aérospatial.

- Deltalys, qui conçoit et commercialise une solution durable et performante destinée à filtrer le soufre contenu dans le biogaz provenant des sites d'enfouissement de déchets ou de méthanisation.

L'équipe TiLT poursuit le déploiement de son fonds avec de nombreux projets à l'étude et une capacité d'investissement avec des tickets unitaires plus importants allant jusqu'à 35 MEUR.