(Boursier.com) — Siparex Investimenti 2 et Siparex Midcap 3 cèdent

leurs participations minoritaires au capital de Plurima.

Cette opération permet à Poste Italiane d'entrer au capital de Plurima en tant qu'actionnaire majoritaire aux côtés de la famille du dirigeant.

Plurima est une société de services spécialisée dans l'archivage et la gestion documentaire, en particulier pour le secteur médical et l'administration publique italienne, ainsi que pour des clients privés. Implantée dans la région de Perugia (Ombrie), l'entreprise créée en 1995 et présidée par Luca Marconi, fils du fondateur, dispose d'une quarantaine de sites logistiques dans le Nord et le Centre de l'Italie et gère une flotte de 300 véhicules.

Siparex Investimenti 2 et Siparex Midcap 3, au capital de l'entreprise depuis 2018, ont permis à Plurima de poursuivre sa stratégie de croissance externe avec l'acquisition de l'entreprise LogOs. L'accompagnement des fonds a également permis à Plurima d'accélérer sa structuration interne, notamment grâce au recrutement d'un co-CEO. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est ainsi passé de 28,2 ME en 2017 à 56,6 ME en 2021.

Avec cette nouvelle opération, Poste Italiane et Plurima ambitionnent de devenir une grande infrastructure pour la logistique des soins de santé du système national italien au service du citoyen. Ce rapprochement permettra à Poste Italiane de renforcer son activité de logistique contractuelle afin de devenir un opérateur logistique à part entière. Plurima lui apporte ainsi de nouvelles opportunités commerciales découlant d'une tendance croissante de l'externalisation de la logistique hospitalière.

Pour Lucas Marconi, CEO de Plurima : "Après 4 ans aux côtés de Siparex, Plurima, née d'une intuition de mon père Tito il y a 40 ans, devient partenaire de Poste Italiane. L'objectif est de mettre en commun les capacités et les compétences respectives afin de poursuivre le développement d'un projet encore plus innovant pour toute l'Italie".

Pour Tomaso Barbini, Siparex Investimenti 2 : "Siparex est extrêmement heureux de s'être associé à Luca Marconi lors de son investissement dans Plurima. Nous avons pu accompagner la société dans une période de forte croissance lui permettant ainsi d'entamer aujourd'hui une nouvelle phase de développement avec de nouveaux partenaires financiers."

Pour Pierre Bordeaux Montrieux, Directeur Associé Siparex Midcap : "La pertinence de la présence de Siparex en Italie s'illustre dans le cadre de l'accompagnement, aux côtes de nos partenaires Italiens, de cette entreprise au parcours de croissance remarquable".