Siparex ETI finalise un accord avec Passman

(Boursier.com) — Passman , leader de la gestion de réseaux et de solutions digitales à destination des établissements d'accueil, ouvrira son capital à Siparex ETI en tant que nouvel actionnaire majoritaire, permettant la sortie de LBO France.

Andera Partners, actionnaire historique, réinvestira à l'occasion de ce nouveau tour table, aux côtés des dirigeants fondateurs, Frédéric Levy, Patrick Layani et Sylvain Layani, et des principaux managers.

Fondé en 1995, Passman est un des leaders des solutions connectées en France et en Belgique à destination principalement des établissements d'accueil (hôtellerie traditionnelle et de plein air) et des établissements de santé ou encore des secteurs de l'armée et du Retail. Passman propose des solutions de Wifi, TV/IPTV, affichage dynamique et autres solutions digitales tant pour les besoins métiers de ses clients que pour leurs utilisateurs finaux. Le groupe se positionne comme un "one stop shop" proposant à plus de 6.000 établissements une offre clé en main de gestion de réseau sur mesure et multi-technologies.