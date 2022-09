(Boursier.com) — Siparex ETI, accompagné d'Arkéa Capital, entre en négociation exclusive pour l'acquisition du groupe Altema. Siparex ETI va réaliser l'acquisition du groupe Altema dans le cadre d'une opération majoritaire aux côtés de Didier Namy, le Président du groupe, et d'Arkéa Capital. L'opération qui permettra la sortie de Chequers Capital demeure soumise à l'approbation de l'Autorité de la concurrence.

Fondé en 1869, le groupe Altema (ex Hild) est un acteur majeur de la transformation énergétique du bâtiment par son activité de fabricant et distributeur de produits métalliques destinés à l'habillage du bâtiment et à l'évacuation des fumées des chaudières et poêles à bois ou granulés. Il contribue ainsi à renforcer l'efficacité énergétique des maisons individuelles, de l'habitat collectif, et des bâtiments tertiaires et industriels.

Fabricant français basé à Jebsheim en Alsace, le Groupe dispose d'une plateforme industrielle composée de 3 usines et distribue ses produits à travers un réseau de 40 agences en France sous l'enseigne Altema. Dirigé par Didier Namy depuis 2011, le groupe a progressivement étoffé son réseau d'agences par croissance organique et externe, avec notamment l'acquisition de Savoie Métal Toiture en 2018 qui lui a permis de doubler de taille. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 240 ME et emploie 700 collaborateurs.

A travers son positionnement d'hyper-spécialiste, Altema répond aux besoins d'une clientèle de plus de 12.000 artisans indépendants (couvreur-charpentier-zingueur, atrier-chauffagiste). Axant sa stratégie sur la proximité et l'expertise métiers, le groupe s'est imposé comme un acteur clé du secteur à travers une offre de produits innovants et un accompagnement du client jusqu'au chantier (ateliers de pliage, formation clients, espaces libre-service, click-and-collect).

Le nouveau pool d'investisseurs emmené par Siparex ETI et regroupant Arkéa Capital ainsi que d'autres partenaires financiers (IDIA Capital Investissement, via le fonds LCL Croissance, BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Régions Investissement, accompagnera le groupe et son management dans l'accélération de son développement en France. L'ouverture de nouvelles agences et la croissance externe en seront les principaux moteurs. Les nouveaux moyens financiers apportés permettront également à Altema de renforcer son offre et de poursuivre ses investissements dans son outil de production afin de répondre à une demande croissante.

Didier Namy, Président du groupe Altema se déclare "content de pouvoir mettre en oeuvre, avec 2 partenaires français qui connaissent bien nos segments d'activité et qui disposent d'un fort maillage local, la nouvelle phase de développement du groupe dans la continuité des axes stratégiques déployés depuis plus de 10 ans".