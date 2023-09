(Boursier.com) — Siparex ETI 5 porte ses capacités d'investissement à 500 ME et réalise trois nouveaux investissements majoritaires dans ses secteurs de prédilection. Siparex ETI 5 accroît ainsi fortement l'impact financier et stratégique du Groupe sur le segment des ETI, en dépassant significativement la taille du fonds précédent (+75%)

La stratégie du fonds est de transformer des leaders régionaux en champions européens, en finançant leurs acquisitions, en accompagnant leur changement d'échelle et leur transformation positive.

Siparex ETI 5 a constitué en deux ans un portefeuille exceptionnel, composé de 10 ETI françaises et belges, actives dans les secteurs de prédilection de l'équipe : santé, tech/business services et efficacité énergétique. En 2023, trois nouveaux investissements majoritaires au capital de Passmann, Sodikart et Piercan sont venus compléter ce portefeuille.

Avec une capacité d'investissement unitaire de plus de 50MEUR, et 15 professionnels implantés en France et Belgique, Siparex ETI 5 accélère le développement de ses entreprises, qui connaissent une croissance très soutenue et nourrie notamment par 45 acquisitions réalisées en 2022.

Par ailleurs, Siparex ETI a également réalisé deux cessions significatives sur la première partie de l'année, illustrant la capacité de création de valeur des entreprises des portefeuilles.