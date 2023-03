Siparex Entrepreneurs et Bpifrance cèdent leur participation au capital d'Alcadia

(Boursier.com) — Après 5 années d'accompagnement, Siparex Entrepreneurs et Bpifrance, via le Fonds de Développement des Entreprises Nucléaires, annoncent la cession de leur participation au capital de l'entreprise Alcadia, acteur clé de l'ingénierie nucléaire et spatiale. Cette opération financière permet aux managers, emmenés par Frédéric Charnay, de devenir majoritaires au capital d'Alcadia.

Créée en 1998, Alcadia est spécialisée dans le conseil et les services en ingénierie et études techniques pour l'industrie. L'entreprise, d'origine lyonnaise avec des implantations à Paris, Tours, Marseille, Kourou, Milan, intervient principalement dans les domaines électronucléaire et spatial, de la conception à la mise en service des installations et la gestion des risques associés (ingénierie systèmes, maîtrise des risques, ingénierie d'exploitation et de maintenance...). Reconnue pour son expertise en matière de sûreté et de contrôle-commande des installations, Alcadia intervient aux côtés de grands groupes industriels français et européens dans le cadre de la réalisation de leurs projets en France comme à l'étranger.

Entrés au capital du groupe en 2017, Siparex Entrepreneurs, via Rhône-Alpes PME et Bpifrance, via le Fonds de Développement des Entreprises Nucléaires, ont accompagné la transmission de l'entreprise entre ses deux fondateurs et un groupe de managers clefs, emmenés par Frédéric Charnay, portant alors le projet de reprise et la direction d'Alcadia, avec la volonté d'assurer la pérennité de la société de façon indépendante.