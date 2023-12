Siparex Entrepreneurs entre au capital de KERCIA dans le cadre d'une opération primaire

(Boursier.com) — KERCIA , entreprise spécialisée dans le vote électronique, accueille à son capital Siparex Entrepreneurs (Rhône Alpes PME), accompagné de BNP Paribas Développement, afin de poursuivre son développement.

Co-fondée en 2007 par Fabrice Fernandez, Directeur Général en charge des Opérations, et Yann David, Directeur Général en charge de la Technologie, et basée à Meylan (Isère), KERCIA développe des solutions sécurisées de vote multicanal (internet, smartphone, papier ...) à destination des entreprises, entités publiques (collectivités territoriales, écoles, universités, organismes publics ...) et associations.

L'offre de KERCIA repose principalement sur une solution de vote pour les élections au sein des grandes entreprises et ETI, opérée en mode service par un chef de projet. KERCIA a par ailleurs récemment développé pour les PME de moins de 125 salariés une nouvelle offre en mode " libre-service " et 100% autonome.