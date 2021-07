Siparex Entrepreneurs, accompagné de Bpifrance, entre au capital de Speechi

(Boursier.com) — Speechi , spécialisée dans la conception et distribution de tableaux et écrans interactifs, accueille Siparex Entrepreneurs et Bpifrance à son capital afin d'accompagner sa croissance et assurer une transition managériale progressive.

Créée à Lille en 2004 par Thierry Klein, Speechi est une entreprise qui conçoit et distribue des tableaux et écrans interactifs et collaboratifs.

S'adressant historiquement à des établissements scolaires, l'entreprise a progressivement diversifié sa base clients auprès des grands comptes corporate et connaît depuis plusieurs années des taux de croissance à deux chiffres. Elle a également développé depuis 2017 une offre de formation au codage informatique utilisant des robots éducatifs pour les enfants et les adultes sous la marque Algora. Ce réseau d'écoles comprend aujourd'hui une centaine d'établissements.

Ayant pour objectif d'améliorer le système éducatif en apportant de nouvelles technologies numériques, Speechi est très vite devenu un acteur de référence sur le marché en pleine croissance de la conception et distribution de tableaux blancs interactifs intégrant une suite software adaptée aux outils bureautiques. Son positionnement historique et reconnu dans l'éducation, ainsi que son expertise technique permettent à Speechi de se différencier de ses concurrents avec une image d'innovation et de qualité forte. Depuis 5 ans, l'entreprise connaît un fort essor porté par l'augmentation du taux d'équipement des écoles et des entreprises, et réalise un chiffre d'affaires de plus de 15 ME.

Avec le soutien de Siparex Entrepreneurs et de Bpifrance, Speechi ambitionne de poursuivre sa stratégie de croissance, notamment à l'international dont le développement a été amorcé en Europe en 2020. Cette opération permettra également au fondateur Thierry Klein de mettre en place une transition managériale progressive.