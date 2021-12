Siparex augmente ses moyens financiers de 500 ME pour accélérer son développement

(Boursier.com) — Depuis 10 ans Siparex a connu une forte croissance, accélérée en 2021 avec plus de 30% d'augmentation de ses actifs sous gestion qui atteignent 3 milliards d'euros. En se dotant de moyens financiers supplémentaires de 500 millions d'euros et avec le soutien d'un actionnariat institutionnel et industriel renforcé, le groupe se donne les moyens de franchir une nouvelle étape.

Adresser les enjeux d'un métier en fort développement

Cette nouvelle étape est stratégique, dans une industrie du capital investissement en forte expansion qui fait face à des besoins financiers, de transformation et d'impact de plus en plus importants de la part des entreprises.

Le groupe, à travers Siparex Associés qui réunit les actionnaires et les principaux investisseurs des fonds gérés, augmente de 500 millions d'euros - notamment en renforçant ses fonds propres - ses capacités de sponsoring des stratégies d'investissement existantes et de nouveaux projets de croissance. Parallèlement, les partners du groupe renforcent leur position dans le capital de la société de gestion Sigefi Private Equity* pour en détenir désormais 60%.

Ces deux évolutions majeures constituent des atouts supplémentaires dans la réussite des prochaines levées de fonds auprès d'une base élargie d'investisseurs en France et à l'international.

De nouveaux actionnaires industriels et institutionnels d'envergure pour accompagner de nouvelles ambitions de croissance

Aux côtés de grands groupes industriels de renom, parmi lesquels le Groupe Michelin, l'Institut Mérieux, Seb et Norgefi (familles industrielles du Nord), Siparex Associés accueille de nouveaux actionnaires industriels et familiaux de premier plan comme Edify. Ce nouveau tour de table permet également aux grands institutionnels comme Crédit Agricole Centre Est, Crédit Agricole Assurances, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et Apicil de renforcer leur position au capital aux côtés d'autres actionnaires historiques et d'accueillir de nouveaux entrants tels que MACSF et SMA BTP.

Yves Chapot, co-gérant du Groupe Michelin, est pressenti pour assurer la présidence de Siparex Associés en 2022, à l'expiration du mandat actuellement confié à Michel Rollier, ancien gérant de Michelin.

Michel Rollier, Président de Siparex Associés, affirme : "Je suis heureux de cette étape supplémentaire réalisée dans un parcours de croissance remarquable, marqué par le triplement des actifs sous gestion en 10 ans (3 Milliards d'euros). Je tiens à saluer la qualité de ce tour de table et suis confiant dans les perspectives de développement du groupe Siparex, accompagné par ces grands acteurs industriels et institutionnels".

Par cet engagement significatif de long terme, ces actionnaires manifestent une volonté d'accompagner le financement de l'économie réelle et le développement des entreprises de croissance. Ils attestent également d'un intérêt fort pour le métier de capital investisseur, sa capacité à générer du rendement grâce à des actifs de qualité, et son rôle clé pour accompagner la transformation des entreprises en adressant des enjeux sociétaux et environnementaux.