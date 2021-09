Siparex, accompagné de Sodéro Gestion, cède sa participation au capital de DMVP

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après avoir appuyé le développement du groupe DMVP pendant près de 5 ans, Siparex, accompagné de Sodéro Gestion, cède sa participation au capital du leader français de la formation en ligne des pharmaciens. Cette opération a été réalisée dans le cadre du rapprochement stratégique du groupe DMVP avec Novétude Santé, spécialiste français de la formation médicale qui acquiert 100% du capital.

Créée en 2008 à Angers (49), DMVP, est le leader français de la conception et distribution de solutions de formation continue en ligne pour les pharmaciens et les préparateurs en officine. Elle évolue selon un modèle économique performant qui repose notamment sur son site internet "MaFormationOfficinale.com", véritable plateforme dédiée aux solutions d'apprentissage numérique pour le secteur de la santé ainsi que sur un véritable savoir-faire en matière de conception de solutions d'apprentissage avec un catalogue de plus de 800 parcours de formations.

Le groupe, qui emploie 50 salariés, adresse plus de 4.500 pharmacies et forme plus de 25.000 pharmaciens par an en France et, depuis 2016, en Espagne. Ces dernières années, DMVP, qui bénéficie d'une image de marque forte et reconnue sur le marché, a connu une croissance soutenue portée par un catalogue de formations sans cesse enrichi et un espace apprenant en constante évolution.

Entré au capital de DMVP en 2016, Siparex Entrepreneurs a accompagné le groupe dans un plan de croissance ambitieux, qui reposait notamment sur la poursuite du développement de MaFormationOfficinale.com en France et son déploiement en Espagne. Cette nouvelle opération avec Novétude Santé, groupe spécialiste de la formation aux métiers de la santé, va permettre à DMVP d'accélérer son plan de croissance et de renforcer davantage sa position de leader sur le marché de la formation en pharmacie.