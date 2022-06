SINTERMAT : nouveau tour de financement d'un montant de 6 ME

(Boursier.com) — La start-up deeptech SINTERMAT, installée au coeur de la Métal'Valley en Bourgogne, boucle un nouveau tour de financement d'un montant de 6 millions d'euros. SINTERMAT conçoit des matériaux augmentés et produit des pièces de série à partir de poudres de toute nature (métalliques, céramiques, composites, biosourcées...) afin de répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients. Elle s'adresse notamment aux acteurs du luxe (horlogerie, joaillerie, cosmétique), aux industriels de l'outillage, aux secteurs de l'aéronautique et de la défense.

Parmi ses nombreuses innovations, SINTERMAT développe des outillages à la durée de vie multipliée par trois...