Singulier annonce sa première levée de fonds de 5 ME

(Boursier.com) — Singulier , société de conseil en stratégie et transformation digitale, annonce aujourd'hui sa première levée de fonds de 5 ME, menée par Founders Future et suivie par MACSF, avec l'idée de tirer profit de cette première enveloppe pour accélérer sa croissance.

Partis du constat que les fonds d'investissement, les acteurs du private equity et les corporates n'avaient pas accès aux outils adéquats pour accélérer leur transformation digitale, Rémi Pesseguier (ex McKinsey) et Mathieu Ferel fondent Singulier en 2017. L'idée : créer de la valeur à long terme selon un modèle unique où la stratégie se nourrit de l'exécution, tout en apportant à leurs clients une brique technologique innovante et un savoir-faire inégalé grâce à des experts des sujets média, marketing, expérience client, produit, et UX.

Singulier se détache ainsi de l'approche traditionnelle des cabinets de conseil généralistes à travers une approche holistique. La société mêle la méthodologie des grands cabinets de conseil en stratégie, les expertises couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du digital, et ses technologies propriétaires pour accompagner ses clients en amont de leur investissement afin d'établir un diagnostic stratégique et technologique de la société visée. Durant la période de détention, Singulier conseille les dirigeants et actionnaires dans l'identification et la définition des plans de création de valeur et surtout accompagne leur exécution.