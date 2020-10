Silver Lake devient actionnaire majoritaire Meilleurtaux

Silver Lake devient actionnaire majoritaire Meilleurtaux









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Silver Lake, leader mondial de l'investissement spécialisé en technologie, devient ce mardi 13 octobre l'actionnaire majoritaire, aux côtés de l'équipe de management, du Groupe Meilleurtaux, marketplace de produits et services financiers, leader sur le marché français, à l'occasion de la sortie du fonds West Street Capital Partners VII géré par Goldman Sachs.

Le Groupe Meilleurtaux, marketplace de produits et services financiers à destination des particuliers et des entreprises, leader sur le marché français, vient de confirmer la finalisation de la cession d'une participation majoritaire à Silver Lake, qui investit aux côtés de l'équipe de management. Meilleurtaux a reçu des sollicitations spontanées d'acteurs souhaitant participer activement à la croissance du marché de la comparaison et du conseil en matière de produits financiers. C'est l'aboutissement d'un processus intervenu en juillet 2020.

Le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs Merchant Banking Division, avait acquis Meilleurtaux en février 2017, et, en associant le management, avait poursuivi un projet ambitieux d'accélération de la croissance. Depuis 2013, le Groupe a formidablement grandi et s'est considérablement diversifié par sept opérations majeures de croissance externe permettant l'élargissement de son offre de services financiers pour les particuliers...

Le chiffre d'affaires consolidé (réseau inclus) du Groupe Meilleurtaux a dépassé les 200 millions d'euros en 2019, le double de son niveau en 2016. La répartition des différentes activités du Groupe est à présent équilibrée entre crédits, assurances, épargnes et autres services. Toutes ces activités ont comme points communs de répondre aux besoins de simplicité, de rapidité et de transparence des Français quant à la réalisation de leurs projets de vie, et de bénéficier du trafic et des visites sur des sites à forte fréquentation comme meilleurtaux.com et moneyvox.fr.