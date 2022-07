Sienna IM acquiert une participation minoritaire au sein de Eight Advisory

(Boursier.com) — Sienna Investment Managers ("Sienna IM"), à travers la nouvelle filiale dédiée au capital investissement du groupe ("Sienna Private Equity") et Eight Advisory, cabinet de conseil financier et opérationnel, annoncent l'acquisition d'une participation minoritaire de Sienna IM au sein de Eight Advisory. Eight Advisory est un cabinet leader en transaction, restructuration, transformation et ingénierie financière. Depuis sa création en 2009, Eight Advisory a connu une croissance ininterrompue de +21% par an en moyenne. La qualité, la séniorité et l'engagement de ses équipes aux côtés de ses clients ont forgé la solide réputation du cabinet, désormais incontournable sur le marché européen du conseil financier.

La société compte 650 collaborateurs dont 76 associés qui opèrent dans plus de 30 pays. Sa position de leader en France en matière de conseil en due diligence financière et restructuration et d'acteur de premier plan pour la transformation des entreprises en font le leader européen des cabinets de conseil indépendants, et son objectif est de doubler de taille d'ici 5 ans.