Sienna IM a franchi la barre des 2,6 MdsE de collecte en 2023

(Boursier.com) — En 2023, Sienna Investment Managers (Sienna IM) a réalisé une très bonne performance qui confirme ses ambitions de développement pan-européennes multi-expertises, avec une collecte de 2,6 milliards d'euros. Les encours totaux sous gestion atteignent 34,1 milliards d'euros, en progression de 12,5% en un an.

*Positive dans toutes les expertises du Groupe, la dynamique est portée par l'expertise Listed Assets à hauteur de 2,1 milliards d'euros. Elle est concentrée sur les fonds SFDR 8, répartie entre les produits taux, avec notamment des green bonds, les produits actions à dominante bas carbone et transition climat et les produits monétaires et trésorerie.

*L'expertise Private Credit, qui accompagne les acteurs de l'économie réelle, contribue à hauteur de plus de 300 millions d'euros, confirmant l'attrait des investisseurs pour les fonds de financement des infrastructures liées à la transition énergétique et les Obligations Relances.

*Dans un contexte de marché complexe, l'expertise Real Estate approche un volume de transactions régulier de plus de 180 millions d'euros, et ce dans plusieurs pays européens...

Paul de Leusse, directeur général de Sienna IM, a commenté : "L'activité de Sienna IM a été particulièrement soutenue en 2023. Nous avons dépassé les 34 milliards d'actifs sous gestion, avec une collecte de 2,6 milliards d'euros. Nous avons bénéficié de la force de notre business model multi expertises, diversifié sur les actifs liquides et privés et les types de clientèle : institutionnels et particuliers. L'arrivée de nouveaux talents, notamment au sein des équipes de ventes et ESG, a renforcé notre capacité à offrir des solutions personnalisées et innovantes. Notre partenaire Malakoff Humanis nous a apporté un soutien constant pendant l'année. En 2024, Sienna IM continuera d'accompagner ses clients via des stratégies d'investissement responsable, notamment dans la transition énergétique, avec une attention particulière pour le secteur du "mid-market". La démocratisation de l'accès des actifs privés aux clients particuliers restera aussi un des axes prioritaires de notre développement ".